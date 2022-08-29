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День в історії: Вінстон Черчилль зображений напередодні конференції в Квебеку під час Другої світової війни

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День в історії: Вінстон Черчилль зображений напередодні конференції в Квебеку під час Другої світової війни

Вінстон Черчилль / Фото: Associated Press

Вінстон Черчилль – легендарна особистість у британській історії. Британський державний та політичний діяч, прем'єр-міністр та військовослужбовець запасу, яким, безумовно, надихається прем'єр-міністр нинішньої Британії – Борис Джонсон.

Цього дня в далекому 1944 році під час Другої світової війни Черчилль був зображений фотографами, коли 29 серпня прибув до Лондона після поїздки на передній край Середземномор'я перед конференцією в Квебеку.

Одягнений у довге пальто, фірмовий капелюх і з тростиною в руках Вінстон Черчилль трохи усміхався, проходячи повз репортерів того часу.

Пізніше прем'єр-міністр відвідав Другу квебецьку конференцію — зустріч на найвищому рівні між США та Великою Британією, яка відбувалася у Квебеку від 11 по 16 вересня 1944 року. У нараді брали участь тодішній президент США Франклін Рузвельт, прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, міністр фінансів США Генрі Моргентау, міністр закордонних справ Великої Британії Ентоні Іден, а також Об'єднана група начальників штабів. На заході було схвалено план знищення нацистської Німеччини.

Борис Джонсон, який написав книжку про Черчілля, писав про Вінстона, як про людину легендарну, незрівнянного стратега, людину надзвичайно сміливу, красномовну та гуманну. Немає сумнівів, що й сам Борис, який не побоявся приїхати до української столиці в День незалежності 24 серпня і прогулятися Майданом, демонструє світові свою безстрашність, надихаючись культовою особистістю Черчилля.

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Фото: Associated Press

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