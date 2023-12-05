День в історії: Волліс Сімпсон та король Едуард VIII позували на ґанку свого паризького будинку

Герцог та герцогиня Віндзорські були вигнані з Великої Британії і майже все своє життя прожили у Парижі.

Король Едуард VIII, який зрікся британського трону, 1936 року вирішив, що не може виконувати свої обов'язки монарха без жінки, яку він кохає. Волліс, яка до того моменту вже двічі була розлучена, стала його першою та єдиною дружиною, з якою Едуард прожив до самої смерті 1972 року.

Це фото подружжя було зроблено 5 грудня 1945 року, Волліс та Едуард (у побуті Волліс називала чоловіка Девід), зазнімковані в саду свого паризького будинку на бульварі Суші, 24.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Вона одягнена в темний костюм, що складався з жакета та прямої спідниці, взута в туфлі на підборах і в білих рукавичках, а в руках тримає сумку. У її вухах великі сережки, а до коміра жакета пришпилено кілька шпильок. Едуард у сірому класичному костюмі та туфлях.

Раніше ми розповідали, як Волліс Сімпсон врятувала британську монархію і чому король Едуард VIII був не вартий трону.

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