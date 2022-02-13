День в історії: Волліс Сіпсон із мопсом на руках відвідувала виставку клубу собаківників

Не секрет, що Волліс Сіпсон – дружина не коронованого короля Едуарда VIII – дуже любила собак породи мопс.

На цьому знімку, датованому 13 лютого 1956 року, герцогиня Віндзорська зображена на щорічній виставці Вестмінстерського клубу собаківників у Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. На руках у неї собака-мопс, який належав Арнольду Кантону.

Волліс та Едуард були великими шанувальниками собак породи мопс. Загалом у них було 11 собак. Пес на прізвисько Даймонд був улюбленцем герцога Віндзорського. Відомо, що за кілька тижнів до смерті Едуарда VIII пес втік з дому, а буквально за день до смерті екскороля повернувся, мабуть, щоб попрощатися.

Волліс Сімпсон / Associated Press

Едуард душі не чув у собаках, як і його дружина Волліс. Мопси подружжя Віндзорських гостювали разом із господарями у розкішних готелях та зустрічали гостей, а перед прийомами їм влаштовували ванну та оббризкували улюбленими парфюмами герцогині Волліс – Miss Dior. Їли мопси із срібних мисок і лише свіжоприготовану їжу — курячі грудки, телячу печінку та добірну яловичину. А галети придворний кухар випікав їм щодня, оскільки герцог вважав неприйнятним їх купувати не свіжими.

Волліс Сімпсон та Едуард VIII / Getty Images

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