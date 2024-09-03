День в історії: як батько королеви Єлизавети II звернувся до народу у перший день війни

Цей знімок ми знайшли в архівах, датований він 3 вересня 1939 року.
На фото зазнімковано короля Георга VI, який на той момент перебував на престолі лише три роки, зійшовши на трон 1936-го. 3 вересня 1939 року монарх звернувся до британського народу у перший вечір війни у Лондоні.
Правління короля Георга VI припало на непрості воєнні роки. Він був відомий насамперед як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Георг VI та його сім'я, на відміну більшості монархів, не стали тікати з країни. Разом з ним залишилася і дружина Єлизавета, і юні дочки – принцеси Єлизавета (згодом королева Єлизавета II) та Маргарет.
1940 року резиденція монарха неодноразово зазнавала бомбових ударів з повітря. 12 вересня німецька бомба вибухнула за 20 метрів від Букінгемського палацу, що позначилося на здоров'ї короля: він не міг читати, часто з занепокоєнням дивився на небо.
Військовий час погано позначився на здоров'і короля. Він почав багато курити, на тлі стресів та шкідливої звички у Георга VI розвинувся атеросклероз, хвороба Бюргера та рак легенів, від якого він помер 6 лютого 1952 року у віці 56 років.
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