День в історії: як батько королеви Єлизавети II звернувся до народу у перший день війни

Цей знімок ми знайшли в архівах, датований він 3 вересня 1939 року.

На фото зазнімковано короля Георга VI, який на той момент перебував на престолі лише три роки, зійшовши на трон 1936-го. 3 вересня 1939 року монарх звернувся до британського народу у перший вечір війни у Лондоні.

Правління короля Георга VI припало на непрості воєнні роки. Він був відомий насамперед як символ боротьби Великої Британії та країн Британської імперії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Георг VI та його сім'я, на відміну більшості монархів, не стали тікати з країни. Разом з ним залишилася і дружина Єлизавета, і юні дочки – принцеси Єлизавета (згодом королева Єлизавета II) та Маргарет.

Король Георг VI у перший день війни, 1939 року / Фото: Associated Press

1940 року резиденція монарха неодноразово зазнавала бомбових ударів з повітря. 12 вересня німецька бомба вибухнула за 20 метрів від Букінгемського палацу, що позначилося на здоров'ї короля: він не міг читати, часто з занепокоєнням дивився на небо.

Військовий час погано позначився на здоров'і короля. Він почав багато курити, на тлі стресів та шкідливої звички у Георга VI розвинувся атеросклероз, хвороба Бюргера та рак легенів, від якого він помер 6 лютого 1952 року у віці 56 років.

Король Георг VI, королева Єлизавета та принцеси Єлизавета та Маргарет у Шотландії, 1948 рік / Фото: Associated Press

Читайте також:

Коронація британського короля Георга VI - батька принцес Єлизавети і Маргарет (9 фото)