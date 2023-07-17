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День в історії: як герцог та герцогиня Віндзорські подорожували Італією

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
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День в історії: як герцог та герцогиня Віндзорські подорожували Італією

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Король Едуард VIII, який зрікся трону, і його дружина Волліс Сімпсон вели богемний спосіб життя.

Це фото було зроблено саме цього дня, 17 липня 1951 року. Герцог і герцогиня Віндзорські (саме такі титули вони отримали після зречення Едуарда і одруження) перетинають площу в Портофіно, в Італії, куди вони прибули на яхті, яку найняв герцог для подорожі Середземним морем.

На фото разом із ним зображений їхній собака Талмет. Едуард носить квіткову сорочку, замшеві туфлі і трубку, а його дружина Волліс одягнена в елегантну сукню довжини міді без рукавів, на руках у неї білі мереживні рукавички, взута вона в туфлі на підборах, а в руці тримає парасольку від сонця. Незмінним атрибутом образу Волліс була перлинна прикраса на шиї. Також герцогиня була в окулярах та сережках.

Герцог та герцогиня Віндзорські / © Associated Press
Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як зречений король Едуард VIII спостерігав за коронацією своєї племінниці Єлизавети II у червні 1953 року.

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Дата публікації
Перегляди
156
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