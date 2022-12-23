День в історії: як герцог та герцогиня Йоркські хрестили дочку Євгенію

Цього дня, 23 грудня 1990 року, королівська пара провела обряд хрещення своєї молодшої дочки – принцеси Йоркської Євгенії.

Принцесу Євгенію Вікторію Гелену хрестили у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, Англія. Дев'ятимісячна принцеса стала першим членом королівської сім'ї, яку хрестили на державній службі.

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Associated Press

Примітно, що двома роками раніше – 20 грудня 1988-го, було хрещено старшу дочку Сари та Ендрю – принцесу Йоркську Беатріс. Фото із цього заходу ми вам показували раніше.

Нині сестри Йоркські вже й самі стали мамами. Принцеса Євгенія виховує сина Августа, а Беатріс є мамою дочки Сієнни.

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські / Фото: Getty Images

Читайте також: