Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

День в історії: як герцог та герцогиня Йоркські хрестили дочку Євгенію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
День в історії: як герцог та герцогиня Йоркські хрестили дочку Євгенію

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Associated Press

Цього дня, 23 грудня 1990 року, королівська пара провела обряд хрещення своєї молодшої дочки – принцеси Йоркської Євгенії.

Принцесу Євгенію Вікторію Гелену хрестили у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, Англія. Дев'ятимісячна принцеса стала першим членом королівської сім'ї, яку хрестили на державній службі.

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / © Associated Press
Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Associated Press

Примітно, що двома роками раніше – 20 грудня 1988-го, було хрещено старшу дочку Сари та Ендрю – принцесу Йоркську Беатріс. Фото із цього заходу ми вам показували раніше.

Нині сестри Йоркські вже й самі стали мамами. Принцеса Євгенія виховує сина Августа, а Беатріс є мамою дочки Сієнни.

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські / © Getty Images
Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
117
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація