День в історії: як із капелюхом королеви Єлизавети II ледь не стався конфуз

Нещодавно ми згадували, як з королевою Каміллою сталася конфузна ситуація на трапі літака після приїзду до Франції. Її покійна свекруха королева Єлизавета II, виявляється, також неодноразово потрапляла у такі ситуації.

Одного разу під час візиту Її Величності в долину Королівських ВПС, Англсі, в Уельсі здійнявся такий вітер, що Єлизаветі II довелося притримувати і капелюха, і пальто одночасно, які вітер буквально здригав.

На фото монархиня вітає капітан гурту Брюс Гедлі. Саме тоді в Уельсі перебував онук Єлизавети II – принц Вільям, як пілот пошуково-рятувального вертольота. Це було 1 квітня 2011 року, за кілька тижнів до його весілля з Кейт Міддлтон.

Королева того дня була одягнена в червону пряму сукню і пальто, капелюх до тону і взута в улюблені туфлі Anello & Davide. На руці у неї висіла сумка з лакованої шкіри Launer, у вухах були сережки, а на грудях пришпилена діамантова брошка з бантом.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Того дня Єлизавета II у супроводі свого чоловіка, принца Філіпа, оглянула авіабазу, зустрілася з персоналом та сім'ями авіабази, спостерігала за прольотом, а принц Вільям провів екскурсію пошуково-рятувальним вертольотом Sea King.

Нагадаємо, раніше ми показували, як конфузна ситуація сталася із сукнею королеви Камілли.

Читайте також: