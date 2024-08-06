День в історії: як король Георг VI з дружиною та доньками — принцесами Маргарет та Єлизаветою відвідували Балморал

Цей старовинний замок розташований на березі річки Ді в області Абердіншир і є приватною резиденцією британських монархів у Шотландії. У червні 1852 року принц Альберт – чоловік королеви Вікторії – купив Балморал у піклувальників померлого графа Файфа і від того часу маєток перебуває у володінні королівської родини.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Це архівне фото було зроблено 6 серпня 1948 року, коли король Георг VI, його дружина королева Єлизавета та двоє дочок – принцеса Єлизавета та принцеса Маргарті прибули до Балморалу на традиційний літній відпочинок. Як бачите нинішній монарх король Чарльз III (який саме народився 1948 року), як і його дід Георг VI, любить носити кілти. Також ми бачимо наскільки елегантний вигляд мала дружина Георга – королева Єлизавета та двоє дочок.

Король Георг VI, королева Єлизавета та принцеси Єлизавета та Маргарет у Шотландії, 1948 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого король Чарльз III запросив на канікули до Балморалу цього літа.

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