День в історії: як королева Єлизавета II із сестрою та чоловіком на службу ходила

У королеви Єлизавети II та принца Філіпа було безліч спільних виходів. Сьогодні згадуємо один із них.

Кадр був зроблений 1 квітня 1978 року в Лондоні, коли королева Єлизавета II, принц Філіп і сестра королеви принцеса Маргарет прибули до Вестмінстерського абатства для участі в службі подяки з нагоди 60-річчя утворення Королівських ВПС.

Королеві на той момент було 52 роки, а її сестрі, яка йшла позаду монархині — 48. Одягнена Її Величність була в біле пальто і капелюх, на руках у неї були чорні рукавички, і вона тримала чорну сумку. Як взуття підібрала лаковані туфлі на підборах. Її сестра принцеса Маргарет йшла позаду і також була у світлому пальті та лаковому взутті.

Принц Філіп був у військовій формі та кашкеті. На той момент герцогу Единбурзькому було 56 років.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 21 квітня 2023 року королева Єлизавета II могла б відсвяткувати 97-й день народження, але 8 вересня монархиня померла. Причину її смерті не було озвучено офіційно, але згідно з неофіційними джерелами, королева померла від раку.

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