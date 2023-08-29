День в історії: як королева Єлизавета II у лимонній сукні зустрічала президента США у Балморалі

Всім відомо, що королева Єлизавета II дуже любила проводити літні канікули у замку Балморал, у Шотландії.

Нині цю традицію королеви перейняв її син – король Чарльз III. Цього року він уперше в ролі монарха приймає всю свою сім'ю у цьому шотландському маєтку.

Король Чарльз III у Балморалі / Фото: Associated Press

Єлизавета II проводила там літні канікули з раннього дитинства. Нещодавно ми згадували милі фото з відпочинку королеви Єлизавети II та її родини у Шотландії.

А на цьому фото, зробленому саме цього дня, 29 серпня 1959 року, монархиня приймала в Балморалі 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера. На фото зліва направо зазнімковані: принц Філіп, принцеса Анна, президент Ейзенхауер, королева Єлизавета II та принц Чарльз.

Королева Єлизавета II та президент Ейзенхауер у Балморалі / Фото: Associated Press

Монархиня одягнена в лимонну сукню-пальто, взута в лаковані туфлі на підборах, у неї красиво покладене каштанове волосся, у вухах улюблені перлинні сережки, на шиї перлинне кольє, а на грудях брошка. Її син Чарльз, а нині король Чарльз III, одягнений у сорочку, підібрану до тону сукні його матері та шотландський кілт, у схожому і його сестра принцеса Анна.

Нагадаємо, Кейт і Вільяма днями заскочили папараці дорогою до Балморала. Вони їхали на службу.

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