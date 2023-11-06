День в історії: як королева Єлизавета II у перший рік свого правління провела День пам'яті

Щороку в листопаді у Великій Британії та країнах Співдружності відзначають день пам'яті полеглих.
День пам'яті або Маковий день покликаний увічнити пам'ять всіх солдатів Британської співдружності, які загинули у конфліктах за участю Великої Британії. Члени британської королівської родини завжди беруть участь у церемонії покладання вінків у Кенотафа на Вайтголлі.
Сьогодні ми згадуємо, як цього дня, 6 листопада 1952 року, у перший же рік свого правління, королева Єлизавета II була зазнімкована на Полі пам'яті Вестмінстерського абатства в Лондоні у супроводі капітана Гемпсона, віце-голови Британського легіону та свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Це був один із заходів, присвячених Дню пам'яті, який того року відзначали 9 листопада. Королева того дня посадила у полі мак. Вона була у світлій сукні та пальті, на голові у неї був лаконічний капелюх, взута Єлизавета була у туфлі на підборах, а на руці у неї висіла невелика сумка.
Раніше ми розповідали, чому члени британської королівської родини носять "Червоний мак" на грудях у листопаді. Цього року День пам'яті відбудеться 11 листопада.
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