День в історії: як королева Єлизавета II у шубі та хутряній шапці виїжджала на канікули з дітьми

Сьогодні нам до рук потрапив архівний знімок британської королівської родини, який було зроблено напередодні Нового 1972 року.

На фото зазнімкована королева Єлизавета II разом зі своїми синами – принцами Едвардом та Ендрю, а також племінницею леді Сарою Армстронг-Джонс (єдиною дочкою сестри королеви - принцеси Маргарет ).

Єлизавета з дітьми залишає лондонську станцію Ліверпуль-стріт і вирушає на різдвяні канікули до Сандрінгема. Одягнена Її Величність у чорну шубу та хутряну шапку, у вухах у неї перлинні сережки, а на шиї виблискує перлинне намисто.

Сини королеви одягнені у класичні костюми, а леді Сара у пальто і берет на голові.

Королева Єлизавета II, принци Ендрю, Едвард та племінниця леді Сара / Фото: Associated Press

До речі, нещодавно ми розповідали, що юна принцеса Шарлотта, дочка Кейт та Вільяма Уельських дуже схожа на Сару Армстронг-Джонс у дитинстві.

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