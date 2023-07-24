День в історії: як королева Єлизавета II у сукні незвичайного фасону поверталася із Шотландії

Королева Єлизавета II протягом довгих 70 років свого правління дуже багато подорожувала.

Цього дня, 24 липня 1967 року, Її Величність королева разом зі своїм старшим сином принцом Чарльзом поверталася із Шотландії до лондонського аеропорту.

Принц Чарльз якраз завершив навчання у школі Гордонстоун і готувався до вступу до Трініті-коледжу в Кембриджі у жовтні 1967 року.

На фото королева Єлизавета, якій було 41 рік заскочена у сукні довжини до колін, поділ якої злегка піднявся при різкому пориві вітру. Монархиня доповнила образ шкіряними туфлями-човниками, високими чорними рукавичками та головним убором. На шиї у Єлизавети було три нитки перлів, а у вухах перлинні сережки.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз, 1967 рік / Фото: Associated Press

Монархиня все життя любила носити свої перлинні прикраси. Її улюблені перлинні сережки були на ній, коли її Величність проводжали в останню путь.

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