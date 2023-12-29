День в історії: як королева Єлизавета II вирушала на зимові канікули до Сандрінгему

Все своє життя королева Єлизавета II проводила зимові канікули у Сандрінгемі.

Це фото королеви Єлизавети ІІ та її родини було зроблено 29 грудня 1971 року. На знімку монархиня у хутряній шапці та шубі махає рукою з вікна королівського поїзда, що вирушає з лондонської станції Ліверпуль-стріт на січневі канікули до Сандрінгема.

Разом з нею її діти – принц Едвард (спереду), принц Ендрю (ззаду) та справа леді Сара Армстронг-Джонс – дочка принцеси Маргарет.

Королева Єлизавета II із сім'єю / Фото: Associated Press

До речі, цього року Сара Чатто (у дівоцтві Армстронг-Джонс) також була присутня на різдвяній службі у Сандрінгемі. Її зазнімкували фотографи, коли вона разом з іншими членами сім'ї здійснювала королівську прогулянку.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

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