День в історії: як королева Єлизавета II їздила на урочистий прийом до Вашингтона

За сімдесят років свого правління королева Єлизавета II провела величезну кількість зустрічей та аудієнцій із президентами різних країн.

Сьогодні розглядаємо фото з архіву, датоване 7 липня 1976 року. На фото зазнімкована монархиня, її чоловік принц Філіп, 38-й президент США Джеральд Форд та перша леді Бетті Форд.

Знімок зроблений біля Білого дому у Вашингтоні. Форди влаштували урочистий обід на честь королеви у своєму маєтку.

50-річна королева Єлизавета II одягнена у вечірню сукню з короткими рукавами та вишивкою та високі білі рукавички. На голові у королеви була тіара Франж, також образ доповнювало намисто з перлів і кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястях і сережки-висячки. Темне волосся королеви було накручене локонами, а на руці висіла мініатюрна сумка.

Джеральд Форд, перша леді Бетті Форд, королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

Принц Філіп був у фраку, білій сорочці та краватці-метелику білого кольору. Багато років принц супроводжував свою дружину-королеву у всіх державних поїздках за кордон.

Читайте також: