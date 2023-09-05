День в історії: як королева Єлизавета II з родиною відвідувала Ігри Бремара

На початку вересня члени британської королівської родини зазвичай відвідували Ігри Бремара, які щороку відбуваються у Шотландії.

Саме в цей час королева Єлизавета II та члени її великої родини зазвичай проводили літні канікули у шотландському замку Балморал. Ми знайшли два архівні фото з Ігор, датовані різними роками.

На старішому фото, яке зробили цього дня, 5 вересня 1957 року, молода Єлизавета зображена на фото зі своєю матір'ю королевою-матір'ю Єлизаветою та дітьми – принцом Чарльзом та принцесою Анною. Вони спостерігали за заходом на засіданні Королівського гірничого товариства Бремера. Єлизавета II одягнена в жакет і спідницю міді, на голові у неї капелюх, на руці висить сумка на короткій ручці, а взута монархиня у туфлі на підборах.

Королева Єлизавета II зі своїми дітьми та матір'ю / Фото: Associated Press

А друге фото було зроблено 1982 року, за рік після гучного весілля старшого сина Єлизавети II – принца Чарльза та принцеси Діани. На фото монархиня зазнімкована із сином і невісткою, яка спочатку здавалася їй дуже підходящою пасією для сина, а потім стала найскандальнішою королівською невісткою.

Королева Єлизавета II із сином Чарльзом та невісткою Діаною / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як друга дружина Чарльза – королева Камілла, в капелюсі з пір'ям та мінісумкою Bottega Veneta відвідувала Braemar Gathering.

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