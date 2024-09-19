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День в історії: як королева Єлизавета та король Георг VI підтримували людей під час бомбардувань Лондона

День в історії: як королева Єлизавета та король Георг VI підтримували людей під час бомбардувань Лондона

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

Ці кадри були зроблені в Лондоні під час бомбардувань британської столиці 1940 року.

На фото королева Єлизавета дивиться на свого чоловіка, короля Георга VI, коли він вітає рятувальників під час візиту до району, що постраждав від бомбардувань, на південному заході Лондона. Фото було зроблено цього дня, 19 вересня 1940 року, під час Другої світової війни.

Королівське подружжя зазнімковане на тлі руйнувань. Незважаючи на воєнний час Єлизавета все одно мала гарний вигляд і була дуже елегантною в пальті та капелюсі, з перлинним намистом на шиї та з клатчем під пахвою. Король Георг VI був одягнений у військову форму.

Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press
Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

Того ж дня Їхні Величності відвідали частини Фулгема, які зазнали бомбардувань під час нацистських авіанальотів. Король і королева поговорили з місіс Елізабет Ілз з Фулхема, якій вдалося дивом врятуватися оскільки кона перебувала в громадському укритті, в який потрапила бомба. Того дня 20 із 200 людей загинули, інші врятувалися.

Єлизавета Боуз-Лайон та король Георг VI / © Associated Press
Єлизавета Боуз-Лайон та король Георг VI / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з королівських осіб служив в армії. Серед них була і дочка королеви Єлизавети та короля Георга VI – принцеса Єлизавета.

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