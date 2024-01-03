День в історії: як маленький принц Вільям відвідував пожежну станцію

Багато років тому цього дня принц Вільям відвідував зі своїм батьком Чарльзом пожежну станцію.

Цей знімок було зроблено 3 січня 1988 року, коли шестирічний принц Вільям приміряв каску пожежника, стоячи на червоній пожежній машині у маєтку королівської родини Сандрінгем, у Норфолку. Супроводжував його того дня його батько принц Чарльз Уельський.

Маленький Вільям одягнений у миле зелене пальто, гольфи та шорти, а взутий у туфлі. Нагадаємо, хлопчики у британській королівській родині, згідно з протоколом, носять шорти замість штанів до восьмирічного віку.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Ось і тепер молодший син принца Вільяма та принцеси Кейт – принц Луї – теж часто з'являється на публіці саме у шортах, як це робив у дитинстві його батько.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Getty Images

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