Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

День в історії: як маленький принц Вільям відвідував пожежну станцію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
733
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
День в історії: як маленький принц Вільям відвідував пожежну станцію

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Багато років тому цього дня принц Вільям відвідував зі своїм батьком Чарльзом пожежну станцію.

Цей знімок було зроблено 3 січня 1988 року, коли шестирічний принц Вільям приміряв каску пожежника, стоячи на червоній пожежній машині у маєтку королівської родини Сандрінгем, у Норфолку. Супроводжував його того дня його батько принц Чарльз Уельський.

Маленький Вільям одягнений у миле зелене пальто, гольфи та шорти, а взутий у туфлі. Нагадаємо, хлопчики у британській королівській родині, згідно з протоколом, носять шорти замість штанів до восьмирічного віку.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Ось і тепер молодший син принца Вільяма та принцеси Кейт – принц Луї – теж часто з'являється на публіці саме у шортах, як це робив у дитинстві його батько.

Принц Луї з мамою Кейт / © Getty Images
Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принц Вільям несподівало навідав українських біженців у Польщі

Принц Вільям несподівало навідав українських біженців у Польщі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
733
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація