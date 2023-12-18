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День в історії: як Марлен Дітріх у пікантній сукні у нічному клубі виступала

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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День в історії: як Марлен Дітріх у пікантній сукні у нічному клубі виступала

Марлен Дітріх / Фото: Associated Press

Цьому фото понад сім десятків років, тоді у 50-х зірки носили не менш провокаційні вбрання, ніж зараз.

Німецька та американська акторка, співачка, секссимвол – Марлен Дітріх – цього дня, 18 грудня 1953 року, вперше виступила у нічному клубі.

Зірка, яка за життя стала легендою, і мал великий вплив на моду і стиль, постала того вечора на сцені у сукні з прозорим верхом, розшитій стразами та камінням та спідницею з паєтками, а поверх вбрання накинула чорну хутряну накидку. На шиї у зірки було масивне кольє, вона одягла великі сережки-кліпси з камінням, зробила кучеряве укладання та вечірній макіяж. Марлен мала вигляд богині на сцені, стоячи біля мікрофона.

Марлен Дітріх / © Associated Press
Марлен Дітріх / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про улюблені прикраси Дітріх.

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Дата публікації
Перегляди
1474
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