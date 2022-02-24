День в історії: як принц Чарльз і принцеса Діана оголосили про свої заручини

День в історії: як принц Чарльз і принцеса Діана оголосили про свої заручини

24 лютого 1981 року було оголошено про заручини леді Діани Спенсер та принца Уельського Чарльза.

Це фото було зроблено якраз у день, коли всьому світу оголосили про заручини старшого сина королеви Єлизавети II. Кадр було зроблено 24 лютого 1981 року біля Букінгемського палацу у Лондоні.

Зі своїм майбутнім чоловіком Діана вперше познайомилася, коли їй було 16 років. У листопаді 1977 року він приїжджав до Елторпа на полювання і на той час зустрічався з її старшою сестрою Сарою. В один з вікендів влітку 1980-го Діана з Сарою були гостями в одній із заміських резиденцій, і вона бачила, як Чарльз грає в поло. Сестра Діани була рішуче налаштована стати його дружиною, але принца це злякало, він перервав із нею стосунки і переключив увагу на Діану.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Associated Press

Шлюб пари був не дуже щасливим, найімовірніше, виною тому було кілька факторів – Чарльз не був по-справжньому закоханий в Діану, а кохав іншу жінку ( Камілу Паркер-Боулз, з якою одружився 2005 року), а Діана – була волелюбною і життя в королівській сім'ї виявилося для неї життям у "золотій клітці". Зате у пари народилося двоє прекрасних синів – майбутній спадкоємець престолу – принц Вільям та його молодший брат – принц Гаррі.

Принцеса Діана та принц Чарльз з дітьми / Getty Images

Цікавий факт, Чарльз освідчився Діані 6 лютого – у день смерті короля Георга VI та сходження його матері Єлизавети II на престол. Але ще три тижні заручини пари зберігалися в секреті.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Associated Press

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