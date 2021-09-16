День в історії: як принц Гаррі вперше вирушив до дитячого садка

День в історії: як принц Гаррі вперше вирушив до дитячого садка

Сьогодні у нас одразу кілька фотографій з архіву британської королівської сім'ї.

Ми вам уже показували, як цього дня 16 вересня 1984 року, принц Чарльз і принцеса Діана вперше показали сина в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні, де маленький принц з'явився на світ.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Associated Press

А ще через три роки публіка побачила, як принц Гаррі вперше йшов до дитячого садка. Це сталося теж 16 вересня, але тільки 1987 року. На фото Гаррі махає фотографам в свій перший день в дитячому садку в Західному Лондоні.

Маленький принц Гаррі / Associated Press

Трирічний хлопчик одягнений в синій джемпер, білу сорочку з ідеально випрасуваним коміром, сині шорти, а також білі шкарпетки і чорні туфлі. В руці Гаррі тримає сумку з малюнком паровозика. Маленький принц має дуже серйозний вигляд.

Поруч з Гаррі в сірому костюмі стоїть його батько принц Чарльз.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі в Ноттінг-Гілл / Getty Images

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Принцеса Діана з синами — Вільямом і Гаррі (11 фото)

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