День в історії: як принцеса Анна приїжджала на кінні змагання до Києва

Британська принцеса Анна – єдина дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа – багато років тому приїжджала до Києва.

5 вересня 1973 року у Києві стартував чемпіонат Європи з кінного триборства. З цієї нагоди до столиці України прибув принц Філіп, герцог Единбурзький, який очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту та його донька королівська принцеса Анна.

Принцеса Анна брала участь у триденному чемпіонаті Європи у Києві, 1973 рік / Фото: Associated Press

Деякі зі знімків було зроблено 6 вересня 1973 року. Королівська принцеса Анна тоді брала участь у цих змаганнях.

Принцеса Анна брала участь у триденному чемпіонаті Європи у Києві, 1973 рік / Фото: Associated Press

Принцесу Анну, до речі, вважали однією із фаворитів змагань, адже на минулому чемпіонаті, який відбувся 1971 року в Англії, вона перемогла в індивідуальному заліку. Тож не дивно, що батько хотів підтримати дочку.

Принцеса Анна брала участь у триденному чемпіонаті Європи у Києві, 1973 рік / Фото: Associated Press

На жаль, королівська принцеса не стала вдруге чемпіонкою Європи. Під час змагань, що проходили біля села Пирогове, виконуючи одну з найскладніших вправ, Анна впала з коня та забилася. Це сталося у третій день змагань, 8 вересня. Того дня принцеса отримала легкі травми, а її батько Філіп, який був присутній на змаганнях, сказав пресі, коментуючи інцидент, що Анні до такого не звикати.

Принцеса Анна брала участь у триденному чемпіонаті Європи у Києві, 1973 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, виповнюється рівно рік від дня смерті матері Анни – королеви Єлизавети ІІ.

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