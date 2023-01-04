День в історії: як принцеса Діана каталася на яхті із друзями

Фотографій принцеси Діани в архіві королівської родини дуже багато. І ми не втомлюємося їх роздивлятися і показувати вам.

Це фото було зроблено 4 січня 1993 року, під час відпустки, яку принцеса Уельська Діана проводила разом із синами принцами Вільямом та Гаррі на пляжі Банана-Бей, Сент-Кітс, штат Вісконсін.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Діану, на яку нескінченно полювали папараці, зокрема і на відпочинку, сфотографували на яхті. Вона була з друзями та їхніми дітьми. Вільям і Гаррі не потрапили до кадру, але точно відомо, що хлопчики були з принцесою.

Діана одягнена у довгу білу футболку та чорні сонцезахисні окуляри, у вухах у неї золоті сережки.

Раніше, нагадаємо, ми вже показували вам фото з цієї відпустки принцеси Уельської на островах. І, як Діана стрибала на дошці для серфінгу, катаючись на хвилях біля пляжу Індіан-Касл в районі Джинджерленд.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

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