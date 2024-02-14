День в історії: як принцеса Діана на День Валентина оголосила світові про свою вагітність

Саме День усіх закоханих обрала принцеса Діана, щоб оголосити світові про те, що вона носить під серцем свою другу дитину – принца Гаррі.
Це був 1984 рік, того дня принцеса Уельська перебувала з візитом в Осло. Вона з'явилася на публічному заході у синьому пальті з рукавами-ліхтариками та синьому оксамитовому капелюсі з перистими шовковими гілками під час відвідування автомобільного заводу Jaguar. Це сталося наступного дня після того, як Букінгемський палац оголосив, що принцеса Уельська чекає на другу дитину.
Другий син Чарльза та Діани – принц Гаррі – народився 15 вересня 1984 року. Він став третім у черзі на британський престол після свого старшого брата принца Вільяма та їхнього батька принца Чарльза.
До речі, багато хто думав, що у Діани та Чарльза народиться дівчинка, але принцеса знала, що це буде син. Діана також розповідала, що саме під час її другої вагітності стосунки з принцом Чарльзом у них були найтепліші.
Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган теж вирішили оголосити про другу вагітність герцогині Сассекської на день закоханих 2021 року, наслідуючи приклад Діани.
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