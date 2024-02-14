День в історії: як принцеса Діана на День Валентина оголосила світові про свою вагітність

Саме День усіх закоханих обрала принцеса Діана, щоб оголосити світові про те, що вона носить під серцем свою другу дитину – принца Гаррі.

Це був 1984 рік, того дня принцеса Уельська перебувала з візитом в Осло. Вона з'явилася на публічному заході у синьому пальті з рукавами-ліхтариками та синьому оксамитовому капелюсі з перистими шовковими гілками під час відвідування автомобільного заводу Jaguar. Це сталося наступного дня після того, як Букінгемський палац оголосив, що принцеса Уельська чекає на другу дитину.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Другий син Чарльза та Діани – принц Гаррі – народився 15 вересня 1984 року. Він став третім у черзі на британський престол після свого старшого брата принца Вільяма та їхнього батька принца Чарльза.

До речі, багато хто думав, що у Діани та Чарльза народиться дівчинка, але принцеса знала, що це буде син. Діана також розповідала, що саме під час її другої вагітності стосунки з принцом Чарльзом у них були найтепліші.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган теж вирішили оголосити про другу вагітність герцогині Сассекської на день закоханих 2021 року, наслідуючи приклад Діани.

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