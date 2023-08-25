День в історії: як принцеса Діана проводила канікули із синами

Принцеса Уельська Діана багато часу проводила зі своїми дітьми.
Одного разу 1993 року принцеса проводила чергову свою літню відпустку з синами – принцами Вільямом та Гаррі. На цьому архівному знімку, зробленому цього дня, 25 серпня 1993 року, Діана дивиться трюкову виставу Індіани Джонса сидячи поряд із невідомою дитиною в студії MGM у Лейк-Буена-Віста, штат Флорида. У ті дні принцеса проводила канікули в Walt Disney World ("Всесвітній центр відпочинку Волта Діснея" — найбільший за площею і найбільш відвідуваний центр розваг у світі разом із синами, але на фото вони з невідомої причини не потрапили).
Принцеса була одягнена того дня у білу футболку та бежеві шорти з високою талією та шкіряним ременем. На обличчі вона мала сонцезахисні окуляри. Зачіска була фірмовою, а нігті нафарбовані світлим лаком.
Нагадаємо, нещодавно, ми згадували дитячі фото принца Гаррі, який у дитинстві був таким самим бешкетним, як і молодший син принца та принцеси Уельський – Луї.
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