День в історії: як принцеса Діана проводила відпустку з дітьми в Іспанії

Ви вже знаєте, що члени іспанської королівської родини люблять проводити свою відпустку в Пальма-де-Майорці. Свого часу разом із ними їздила на відпочинок і принцеса Уельська Діана з дітьми та чоловіком принцом Чарльзом.

На цьому знімку, який ми знайшли в архіві і який був зроблений цього дня 9 серпня 1987 року, принцеса Діана тримає на руках молодшого сина принца Гаррі. Трирічний принц одягнений у червону футболку, милий комбінезон та мокасини.

Принцеса Діана в Іспанії / Фото: Getty Images

Фото було зроблено у Королівському палаці, на Майорці, в Іспанії, коли принцеса Уельська зі своїми двома дітьми Вільямом та Гаррі проводили на віллі короля Хуана Карлоса I тижневу відпустку.

Принцеса одягнена у легкий жовтий костюм, а в її вухах сяють сережки-висячки.

Принцеса Діана та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Зараз відпустку в Пальма-де-Майорці проводить син короля Хуан Карлоса I – король Філіп VI зі своєю дружиною королевою Летицією, дочками та мамою Софією.

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