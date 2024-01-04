День в історії: як принцеса Діана відпочивала на Карибах із синами

Принцеса Діана любила їздити на відпочинок зі своїми синами.
На цьому архівному знімку принцеса Уельська Діана заскочена на яхті на пляжі Банана Бей, Сент-Кітс, на Карибах. 1993 року принцеса з синами Вільямом та Гаррі відпочивали на новорічні канікули.
Принцеса одягнена у довгу білу футболку, вона у сонцезахисних окулярах на обличчі та у її вухах золоті сережки. Її Високість фотографують папараці, які завжди і всюди їздили за нею, щоб зробити такі кадри.
Але зимовий відпочинок на гірськолижних курортах принцеса Діана також любила. Нещодавно ми показували вам добірку знімків, як Діана та її подруга Сара Йоркська сім'ями відпочивали у швейцарських горах.
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