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День в історії: як принцеса Діана відпочивала на Карибах із синами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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День в історії: як принцеса Діана відпочивала на Карибах із синами

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана любила їздити на відпочинок зі своїми синами.

На цьому архівному знімку принцеса Уельська Діана заскочена на яхті на пляжі Банана Бей, Сент-Кітс, на Карибах. 1993 року принцеса з синами Вільямом та Гаррі відпочивали на новорічні канікули.

Принцеса одягнена у довгу білу футболку, вона у сонцезахисних окулярах на обличчі та у її вухах золоті сережки. Її Високість фотографують папараці, які завжди і всюди їздили за нею, щоб зробити такі кадри.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Але зимовий відпочинок на гірськолижних курортах принцеса Діана також любила. Нещодавно ми показували вам добірку знімків, як Діана та її подруга Сара Йоркська сім'ями відпочивали у швейцарських горах.

Сара Йоркська та принцеса Діана з принцом Ендрю / © Getty Images
Сара Йоркська та принцеса Діана з принцом Ендрю / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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