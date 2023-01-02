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День в історії: як принцеса Діана з дітьми відпочивала на островах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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719
Час на прочитання
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День в історії: як принцеса Діана з дітьми відпочивала на островах

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Сьогодні нам потрапило фото принцеси Діани з архіву британської королівської родини.

На знімку, зробленому папарацці, принцесу Уельську заскочили під час відпочинку на острові Невіс, 2 січня 1993 року. Принцеса Діана стрибає на дошці для серфінгу, катаючись на хвилях біля пляжу Індіан-Касл в районі Джинджерленд.

Її Високість одягнена в кораловий купальник, а в руках тримає ту саму дошку. Поруч із нею стоїть її старший син принц Вільям.

Зазвичай у січні члени королівської родини проводять канікули на гірськолижних курортах, але 1993 року принцеса Діана з синами та друзями вирішила вирушити на острови, щоб поніжитися на пляжі.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мають вінценосні дами в купальниках, коли їх фотографували у різні роки на пляжах під час відпусток і не лише.

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Дата публікації
Перегляди
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