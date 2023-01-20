День в історії: як принцеса Єлизавета ходила на показ мод

За своє довге життя принцеса, а потім королева Єлизавета II відвідала величезну кількість заходів.

Нам попався знімок з архіву, датований 20 січня 1947 року — рік, коли принцеса Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа, який став її обранцем на довге життя.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Фото: Getty Images

На фото принцеса Єлизавета у сріблясто-блакитному капелюсі відвідує свій перший показ мод у готелі "Дорчестер" у Лондоні. Вона одягнена у вельветовий жакет, на комірі якого пришпилена брошка у вигляді птаха. Волосся принцеси укладене в красиву зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Захід був організований асоційованими дизайнерами мод із Лондона. Кольори матеріалів, з яких виготовлені капелюхи на показі, були названі на честь майбутнього турне принцеси Південною Африкою.

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