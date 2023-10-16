День в історії: як принцеса Єлизавета у вечірньому вбранні на виставку ходила

У британської королеви Єлизавети II було дуже насичене довге життя.

Цього дня, 16 жовтня 1951 року, за рік до свого сходження на престол, принцеса Єлизавета перебувала з візитом у Канаді. Того дня Її Високість відвідала виставу канадської професійної балетної трупи у Вінніпезі.

Принцеса Єлизавета того дня мала розкішний вигляд і була одягнена у вечірню сукню, розшиту камінням, та зверху у хутряне пальто. На голові у неї була тіара, а у вухах сережки-висячки з дорогоцінним камінням. Волосся Єлизавета уклала в зачіску кучерями і зробила вечірній макіяж.

Театри монархиня дуже любила і часто там бувала. Особливо у молоді роки.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Раніше ми згадували, як принцеса Єлизавета з маленьким сином принцом Чарльзом на руках у автомобілі поверталася до Лондона з шотландського Балморалу – свого улюбленого замку, де вона завжди проводила літні канікули.

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