День в історії: як принцеса Єлизавета з маленьким Чарльзом на руках поверталася після канікул додому

Сьогодні ми хочемо показати вам фото, яке було зроблено цього дня – 10 жовтня 1949 року у Лондоні. В автомобілі заскочена принцеса Єлизавета, спадкоємиця британського престолу, а в неї на руках сидить її маленький син принц Чарльз.

Принцеса Єлизавета з маленьким сином Чарльзом, 1949 рік / Фото: Associated Press

Того дня родина поверталася з відпустки у замку Балморал у Шотландії назад до Лондона. Принцеса була у світлому вбранні та чорному капелюсі дуже кумедного дизайну, а її син у білому одязі. Схоже, Чарльз на той момент був чимось не дуже задоволений.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Вже за три роки принцеса стала новою королевою Єлизаветою II. Це сталося 1952 року, 6 лютого в день, коли помер її батько король Георг VI. Її правління тривало довгих 70 років до самої смерті, 8 вересня 2022 року.

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