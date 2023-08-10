День в історії: як принцеси Єлизавета та Маргарет вирощували помідори

У принцес Єлизавети та Маргарет було дуже насичене дитинство.

На цьому архівному фото, зробленому 10 серпня 1943 року, принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет зображені під час огляду помідорів, які вони виростили на своїх ділянках у Віндзорському замку. Єлизаветі тоді було 17, а її сестрі 13 років.

Обидві сестри одягнені у легкі літні сукні, у них розпущене та заколоте шпильками волосся, вони в білих шкарпетках та босоніжках.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Не секрет, що старший син королеви Єлизавети II – король Чарльз III успадкував цю любов матері до садівництва і сам також вирощує у своєму саду безліч овочів та фруктів.

Якось королівський шефкухар розповідав, що на сніданок король полюбляє їсти домашній хліб, свіжі фрукти та пити свіжі фруктові соки. Що цікаво, куди б не подався король у подорож, його улюблений сніданок у коробці завжди з ним.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

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