День в історії: як Сара Йоркська та принц Ендрю хрестили дочку Беатріс

Цього дня 34 роки тому відбулася церемонія хрещення старшої дочки Сари Йоркської та принца Ендрю, герцога Йоркського – принцеси Беатріс.

Ми знайшли фото, зроблене 20 грудня 1988 року. На ньому Сара тримає на руках свою дочку, принцесу Беатріс Елізабет Мері після її хрещення в Королівській каплиці лондонського палацу Сент-Джеймс, 20 грудня 1988 року. Поруч зображений принц Ендрю.

Сара Йоркська та принц Ендрю з дочкою Беатріс у день її хрещення / Фото: Associated Press

Подружжя усміхається і щасливе цього дня. Зазначимо, шлюб пари тривав десять років і в сім'ї, крім принцеси Беатріс, народилася також молодша дочка – принцеса Євгенія.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Сьогодні сестри Йоркські дуже близькі зі своєю мамою, а також самі вже стали мамами. Нещодавно на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві, який відвідала і принцеса Євгенія, нам здалося, що вона знову при надії.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Зазначимо, Євгенія виховує сина Августа, а Беатріс є мамою дочки Сієнни.

Сара Йоркська з доньками / Фото: Associated Press

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