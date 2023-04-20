День в історії: як яскрава королева Єлизавета II ходила на службу за день до свого 60-річчя

Сьогодні розглядаємо фото з архіву, яке було зроблено цього дня, 20 квітня, напередодні 60-річчя королеви Єлизавети ІІ, яке вона відсвяткувала 21 квітня 1986 року.

Її Величність у червоному пальті та капелюсі з червоним пером була заскочена виходячи з Королівської каплиці у Великому Віндзорському парку, де вона з родиною була присутня на ранковій молитві в неділю.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

2023 року Єлизавета II могла б відсвяткувати своє 97-річчя, але королева померла у вересні минулого року, не доживши до цього дня. Тепер Британія готується до коронації її сина – короля Чарльза III, яка має відбутися 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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