День в історії: як юна королева Єлизавета ІІ з чоловіком Філіпом на банкет ходила

Королева Єлизавета II перебувала на троні довгих 70 років. Згадуємо, який вигляд мала монархиня на початку свого правління.

На цьому архівному знімку королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп вітали доктора Джеффрі Фішера, архієпископа Кентерберійського, одного з головних піклувальників Британського музею в Лондоні, після прибуття на прийом, влаштований піклувальниками в музеї. Це відбулося 27 листопада 1957 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

31-річна королева Єлизавета II одягнена у вечірню сукню з білого тюля з глибоким вирізом спереду і ззаду та з крихітними бретельками, прикрашеними дорогоцінним камінням. Поверх сукні на ній була накидка з лисячого хутра, а також королева була в діамантовій тіарі, намисті з діамантами та рубінами та у сережках. Через плече у монархині одягнена стрічка та зірка Ордену Підв'язки.

Нагадаємо, Єлизавета та Філіп прожили у шлюбі 73 роки та чотири місяці. Нещодавно ми розповідали зворушливу історію, яка сталася з принцесою у день її весілля з Філіпом.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

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