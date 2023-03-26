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День в історії: як юна принцеса Діана у гарній сукні з бантом вітала публіку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
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День в історії: як юна принцеса Діана у гарній сукні з бантом вітала публіку

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана завжди була народною улюбленицею. Як тепло її завжди зустрічала публіка, видно на одному з фото, зробленому під час королівського туру.

Цей кадр був зроблений саме цього дня – 26 березня 1983 року, коли принцеса Діана та принц Чарльз вирушили в тур Австралією та прибули до Канберри. Принцеса Уельська привітала натовп людей, що прийшов її побачити.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Одягнена в милу блакитну сукню з білим коміром і манжетами та з бантом на грудях вона тримала в руках букет гвоздик, а під пахвою у неї був білий клатч. У принцеси був денний макіяж і гарне укладання, а на зап'ясті виблискував годинник із золотим ремінцем.

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото принцеси Діани із сином принцом Вільямом на руках, коли вона вперше взяла свого первістка у королівське турне.

Принцеса Діана з сином принцом Вільямом / © Associated Press
Принцеса Діана з сином принцом Вільямом / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
237
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