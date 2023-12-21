День в історії: як юна принцеса Єлизавета на різдвяне шоу ходила

Кадр, на якому юна дівчинка, якій було лише 11 років, зазнімкована разом зі своєю мамою Єлизаветою Боуз-Лайон, було зроблено 21 грудня 1937 року.

Тодішня королева Єлизавета та принцеса Єлизавета були в того дня на ранку Дитячого різдвяного шоу "Там, де закінчується веселка" у готелі Holborn Empire у Лондоні.

Маленька принцеса була в довгому пальті, білих гольфах і балетках і в білих рукавичках. А її мати Єлизавета одягла оксамитове вбрання, довге пальто з хутряним обробленням та капелюх. У руках тримала клатч, а на шиї у неї було перлинне намисто з двох ниток. Королева любила світські ваходи і найчастіше з'являлася у світському суспільстві зі своїми доньками.

Принцеса Єлизавета зі своєю матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

А нещодавно ми згадували, який вигляд мала одна з різдвяних листівок королеви Єлизавети II 60-х років.

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