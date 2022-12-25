Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

День в історії: як юна принцеса Єлизавета з батьком-королем на різдвяну службу ходила

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
395
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
День в історії: як юна принцеса Єлизавета з батьком-королем на різдвяну службу ходила

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Сьогодні члени британської королівської родини зберуться у Сандрінгемі, де відвідають різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини. Це перше Різдво, яке король Чарльз III та його родичі святкують без королеви Єлизавети II.

Ми знайшли архівне фото, зроблене цього дня, 25 грудня 1936 року. На знімку 10-річна принцеса Єлизавета разом із сестрою принцесою Маргарет, батьком королем Георгом VI, матір'ю королевою Єлизаветою та іншими родичами відвідали різдвяну ранкову службу в церкві Sandringham Estate Church, в Норфолку.

Британська королівська родина / © Associated Press
Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Як бачите для принцеси Єлизавети Різдво у Сандрінгемі було традицією змалку. Цього року її родичі вперше вирушать на службу без своєї королеви.

Нагадаємо, вчора з'явилися перші фото, зроблені під час запису різдвяної промови короля Чарльза III. Він уперше виголосить свою різдвяну промову як король Великої Британії. Запис звернення було записано в особливому для нього місці — у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де лише три місяці тому відбулася остання служба на честь королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
395
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація