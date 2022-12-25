День в історії: як юна принцеса Єлизавета з батьком-королем на різдвяну службу ходила

Сьогодні члени британської королівської родини зберуться у Сандрінгемі, де відвідають різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини. Це перше Різдво, яке король Чарльз III та його родичі святкують без королеви Єлизавети II.

Ми знайшли архівне фото, зроблене цього дня, 25 грудня 1936 року. На знімку 10-річна принцеса Єлизавета разом із сестрою принцесою Маргарет, батьком королем Георгом VI, матір'ю королевою Єлизаветою та іншими родичами відвідали різдвяну ранкову службу в церкві Sandringham Estate Church, в Норфолку.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Як бачите для принцеси Єлизавети Різдво у Сандрінгемі було традицією змалку. Цього року її родичі вперше вирушать на службу без своєї королеви.

Нагадаємо, вчора з'явилися перші фото, зроблені під час запису різдвяної промови короля Чарльза III. Він уперше виголосить свою різдвяну промову як король Великої Британії. Запис звернення було записано в особливому для нього місці — у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де лише три місяці тому відбулася остання служба на честь королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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