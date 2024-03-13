День в історії: як юні принцеси Єлизавета та Маргарет відвідували Будинок радіомовлення у Лондоні

Згадуємо сьогодні один із виходів принцес Єлизавети та Маргарет у далекому 1939 році.
Майбутній королеві Єлизаветі II тоді було лише 13 років, а її молодшій сестрі принцесі Маргарет – 9. Того дня, 13 березня 1939 року, дівчатка разом зі своїм батьком королем Георгом VI відвідали BBC у Будинку радіомовлення в Лондоні 13 березня 1939 року.
На фото принцеса Маргарет та принцеса Єлизавета тиснуть руку Фредеріку Огілві, генеральному директору ВВС, після візиту королівської родини.
Обидві принцеси одягнені у довгі сірі пальта, берети, білі гольфи та балетки. Маргарет широко посміхається, потискуючи руку пану Фредеріку. Позаду принцес відбитий їхній батько король Георг VI.
Нагадаємо, наступного місяця королева Єлизавета II могла б відсвяткувати 98-й день народження. Вона померла 8 вересня 2022 року і стала монархинею, що правила найдовше в історії Великої Британії.
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