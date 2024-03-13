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День в історії: як юні принцеси Єлизавета та Маргарет відвідували Будинок радіомовлення у Лондоні

День в історії: як юні принцеси Єлизавета та Маргарет відвідували Будинок радіомовлення у Лондоні

Принцеси Єлизавета та Маргарет, 13 березня 1939 року / Фото: Associated Press

Згадуємо сьогодні один із виходів принцес Єлизавети та Маргарет у далекому 1939 році.

Майбутній королеві Єлизаветі II тоді було лише 13 років, а її молодшій сестрі принцесі Маргарет – 9. Того дня, 13 березня 1939 року, дівчатка разом зі своїм батьком королем Георгом VI відвідали BBC у Будинку радіомовлення в Лондоні 13 березня 1939 року.

На фото принцеса Маргарет та принцеса Єлизавета тиснуть руку Фредеріку Огілві, генеральному директору ВВС, після візиту королівської родини.

Обидві принцеси одягнені у довгі сірі пальта, берети, білі гольфи та балетки. Маргарет широко посміхається, потискуючи руку пану Фредеріку. Позаду принцес відбитий їхній батько король Георг VI.

Принцеси Єлизавета та Маргарет, 13 березня 1939 року / © Associated Press
Принцеси Єлизавета та Маргарет, 13 березня 1939 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наступного місяця королева Єлизавета II могла б відсвяткувати 98-й день народження. Вона померла 8 вересня 2022 року і стала монархинею, що правила найдовше в історії Великої Британії.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та принцеса Кейт з принцом Луї та принцесою Шарлоттою / © Associated Press
Принц Чарльз, королева Єлизавета II та принцеса Кейт з принцом Луї та принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

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