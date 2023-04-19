День в історії: яким було розкішне весілля Грейс Келлі та князя Реньє III

Цього дня 67 років тому зіграли весілля князь Монако Реньє ІІІ та голлівудська акторка Грейс Келлі.

Церемонія вінчання пари відбулася 19 квітня 1956 року, а цивільний розпис 18 квітня. Красуня Грейс Келлі йшла до вівтаря у сукні зшитій для неї художником по костюмах кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer Гелен Роуз, яка раніше створювала костюми для героїнь Келлі в кіно. Це був своєрідний весільний подарунок від модельєрки Грейс.

Докладніше про цю сукню ми розповідали ось тут.

Церковна церемонія відбулася наступного дня у соборі Святого Миколая в Монако під головуванням єпископа Жиля Барта. Весілля, за оцінками, переглянули понад 30 мільйонів глядачів по телебаченню. Тієї ночі пара виїхала в семитижневий круїз для молодят Середземним морем на яхті принца.

Після заміжжя Грейс Келлі стала княгинею Монако і народила чоловікові трьох дітей – сина князя Альбера II (що нині править) та двох дочок – принцесу Кароліну та принцесу Стефанію.

Грейс Келлі та князь Реньє III / Фото: Associated Press

Грейс Келлі та князь Реньє III / Фото: Associated Press

13 вересня 1982 року Грейс Келлі, перебуваючи за кермом свого автомобіля перенесла легкий крововилив у мозок, через який втратила контроль керування авто і поїхала з крутої звивистої дороги вниз схилом гори заввишки 37 метрів. Її дочка принцеса Стефанія перебувала в цей момент із нею в машині. Принцесу було доставлено до лікарні Монако (пізніше перейменованої в Лікарняний центр принцеси Грейс) з травмами головного мозку та грудної клітки, а також переломом стегнової кістки. Вона померла наступної ночі о 22:55 після того, як її чоловік Реньє вирішив відключити систему життєзабезпечення.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Принцеса Стефані отримала легкий струс мозку та перелом шийного хребця і не змогла бути присутньою на похороні своєї матері.

Грейс Келлі та князь Реньє III / Фото: Associated Press

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