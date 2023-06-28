День в історії: яким був перший публічний вихід принцеси Маргарет із чоловіком Тоні після їхнього весілля

На початку їхніх стосунків та сімейного життя пара багато подорожувала і з'являлася у світському суспільстві. Обидоє полюбляли бути у центрі уваги.

Це фото було зроблено 28 червня 1960 року, через півтора місяці після їхнього весілля. Принцеса та її чоловік Тоні прибувають до Ерлс-Корт у Лондоні. Це був перший спільний публічний захід пари після їхнього весілля. Турнір є щорічним етапом заходів, що проводяться підрозділами британських військових служб.

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс, Лондон 28 червня 1960 року / Фото: Associated Press

30-річна принцеса Маргарет одягнена у сукню міді з короткими рукавами та квітковим принтом. У неї на голові був масивний головний убір, на шиї перли з п'яти ниток, вона була в довгих білих рукавичках і в руках тримала маленьку білу сумку. Також у руках у неї була хутряна горжетка. Мабуть, червневі вечори в Лондоні на той час були досить прохолодними.

Ентоні був у чорному фраку, сірих штанях у тонку смужку, жилеті, білій сорочці та з краваткою.

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