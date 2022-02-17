День в історії: який вигляд мала мати королеви Єлизавети II через два роки після коронації монархині

День в історії: який вигляд мала мати королеви Єлизавети II через два роки після коронації монархині

Сьогодні розглядаємо архівне фото членів британської королівської родини, на якому зображена королева мати Єлизавета.

Єлизавета Боуз-Лайон або королева мати Єлизавета на знімку зафіксована під час відвідування Уельської баптистської каплиці у західному Лондоні, 17 лютого 1955 року, на святкуванні 19-ї річниці Товариства допомоги сліпим Hepburn Starey Blind Aid Society.

Королева Єлизавета, королева-мати / Associated Press

Фото було зроблено через три роки після смерті чоловіка королеви – короля Георга VI і через два роки після коронації її старшої дочки Єлизавети II. Королева-мати була покровителькою цього товариства. Одягнена Єлизавета була в пальто, химерний капелюх з пір'ям, на комірі пальта у неї була пришпилена брошка, а на шиї було кольє з перлів. Вона була весела і отримала з рук маленького хлопчика подарунок.

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