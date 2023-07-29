День в історії: який вигляд мала принцеса Діана, коли була вагітна принцом Гаррі

Саме цього дня, 29 липня 1981 року, відбулося весілля Діани та Чарльза. А за три роки принцеса Уельська вже носила під серцем свого другого сина – принца Гаррі.
На цьому знімку, зробленому 29 липня 1984 року, принцесу Діану зазнімковано на черговому турнірі з поло, в якому брав участь її чоловік принц Чарльз.
23-річну Діану сфотографували на трибунах. Під її одягом вже можна побачити живіт, що округлився. Принц Гаррі, нагадаємо, народився 15 вересня 1984 року, а отже Діана була тоді приблизно на сьомому місяці вагітності.
Раніше ми згадували, як принцеса Діана цілувала чоловіка Чарльза після його переможних матчів на поло. Кадри були милими і пара в ті роки мала такий щасливий вигляд. Хоча щасливий шлюб Уельських розпався через п'ять років, а розлучення відбулося через п'ятнадцять.
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