День в історії: який вигляд мав перший неофіційний портрет Єлизавети II із сином принцом Чарльзом

Сьогодні, 10 квітня, у різні роки королева Єлизавета II мала кілька виходів. 1949 року принцеса Єлизавета позувала разом із майже однорічним сином принцом Чарльзом для перших неофіційних фотографій у Букінгемському палаці в Лондоні.

Принцеса Єлизавета із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

Принцеса одягнена у сукню на запах, у неї на шиї дві нитки перлів, на грудях пришпилена брошка, у вухах квіткові сережки, а на зап'ясті браслет. Єлизавета мала гарне укладання кучерями, макіяж на обличчі і навіть манікюр. На руках вона тримає свого первістка принца Чарльза, який одягнений у білу сукню.

Друге фото було зроблено 10 квітня 1957 року, королева Єлизавета II сяяла під час прийому в паризькому Луврі, влаштованому на її честь французьким урядом. Королева була в гарній вечірній сукні на бретельках з невеликим V-подібним декольте, з гарним укладанням і в тіарі. У вухах у неї були сережки-висячки та дороге кольє на шиї. Того року королеві виповнилося 32 роки, а на троні вона перебувала вже п'ять років.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували один із зворушливих знімків принца Філіпа із сином Чарльзом.

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