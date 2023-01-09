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День в історії: якою була юна принцеса Єлизавета під час Другої світової війни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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763
Час на прочитання
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День в історії: якою була юна принцеса Єлизавета під час Другої світової війни

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Життя королеви Єлизавети II було наповнене безліччю цікавих подій та заходів. З молодих років принцеса брала участь у величезній кількості протокольних і не тільки заходів.

На цьому знімку принцеса Єлизавета зображена у Букінгемському палаці. Вона одягнена у форму, а білі смужки на її кишені говорять про те, що принцеса лідерка патруля. Кадр зроблено 9 січня 1943 року, у воєнний час.

Принцеса Єлизавета / © Associated Press
Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Єлизавета II стала першою жінкою у британській королівській родині, яка пройшла службу в армії. З власної ініціативи у лютому 1945 року вона вступила до "Допоміжної територіальної служби", так звані жіночі загони самооборони під час Другої світової війни.

Також ми вже розповідали вам, хто з королівських осіб служив в армії, чи має військове звання або проходив навчання.

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Дата публікації
Перегляди
763
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