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День в історії: юна королева Єлизавета II у пишній сукні та хутряній накидці на урочистому прийомі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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День в історії: юна королева Єлизавета II у пишній сукні та хутряній накидці на урочистому прийомі

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II правила довгі 70 років і за роки її перебування на троні вона відвідала величезну кількість найрізноманітніших заходів.

Цього дня, 9 грудня 1957 року, королева Єлизавета II була присутня на прийомі, присвяченому сторіччю лондонського альпійського клубу.

На фото британськоу монархиню супроводжує сер Джон Гант, відомий лідер британських альпіністів у підкоренні Евересту та президент альпійського клубу. Позаду праворуч королеви йде герцог Единбурзький.

Того дня вона була одягнена в сукню з парчі з пишним подолом і хутряну накидку. На голові монархиня мала діамантову тіару, на шиї кольє, у вухах сережки і через плече був одягнений пояс ордена Підв'язки. Також у руках Єлизавета несла маленьку сумочку на двох коротких ручках.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

1957 року Єлизавета II відсвяткувала перше п'ятиріччя свого правління.

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Дата публікації
Перегляди
284
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