День в історії: згадуємо милу фотосесію Діани та Чарльза із сином Вільямом

Коли діти принца та принцеси Уельських були маленькі, батьки часто влаштовували сімейні фотосесії. Наразі ці кадри є історичними архівами.

Ми знайшли фото, зроблені цього дня, 22 грудня 1982 року, коли принц Чарльз та принцеса Діана знімалися у сімейній фотосесії зі своїм маленьким сином принцом Вільямом. Хлопчикові тоді виповнилося шість місяців.

Принцеса Діана із сином Вільямом / Фото: Associated Press

Знімали кадри в Кенсінгтонському палаці в Лондоні, резиденції, де жило подружжя Уельських. Діана у червоно-білій сукні і з брязкальцем у руках, а Чарльз тримає сина на руках і усміхається. Вільям сконцентрований на грі.

Нагадаємо, вчора ми показували вам, який вигляд мала одна з різдвяних листівок Діани та Чарльза, на якій вони були зображені з синами Вільямом і Гаррі. Фото було зроблено 1987 року.

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом / Фото: Associated Press

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