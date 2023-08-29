День в історії: згадуємо весілля королеви Соні та короля Гаральда

Пара познайомилася у червні 1959 року на вечірці, влаштованій Йоганом Х. Стенерсеном. Пізніше у серпні спадковий принц запросив її на свій випускний бал, де вони вперше сфотографувалися разом.

Майбутня королева Соня та спадковий принц Гаральд у день свого весілля / Фото: Associated Press

Їхній роман тривав довгих дев'ять років (просто як у Кейт та Вільяма Уельських ). І довгий час вони тримали стосунки в секреті, оскільки Соня була простолюдинкою, але спадковий принц дав зрозуміти своєму батькові, королю Олаву V, що він залишиться неодруженим на все життя, якщо не зможе одружитися з дівчиною, яку кохає.

Майбутня королева Соня та спадковий принц Гаральд / Фото: Getty Images

Фактично це поклало б край правлінню його сім'ї і, ймовірно, монархії в Норвегії, оскільки Гаральд був єдиним спадкоємцем престолу. У результаті кронпринц отримав дозвіл на шлюб від свого батька та уряду і 19 березня 1968 року пара оголосила про свої заручини.

Майбутня королева Соня та спадковий принц Гаральд / Фото: Getty Images

Весілля відбулося того ж року – 29 серпня 1968 року в соборі Осло. Соня здобула титул Королівської Високості та титул спадкової принцеси Норвегії, а від 17 січня 1991 року, коли її чоловік став королем Гаральдом V стала королевою-консортом.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, що прошепотів принц Вільям дружині Кейт перед їхнім поцілунком на балконі.

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