Депресивні регіони з забороною на в'їзд: куди зазвичай депортували українців

Один мільйон двісті тисяч українців - це лише приблизна кількість тих, кого від початку російського широкомасштабного вторгнення депортували до країни-агресорки. Люди вивозяться у віддалені, економічно депресивні регіони, їм видають довідки про заборону виїзду з Росії протягом двох років. Це реалії нашого часу. Проте таке вже траплялося. І тоді, як і зараз, керували депортаціями з Москви.



Заможні, працьовиті, свободолюбиві та вірні Батьківщині - такі якості українців із приходом радянської влади стали для них вироком. Їх намагалися вирвати зі звичного життя та відправити до віддалених районів радянського союзу.



Будь-яке переселення, яке коїть Російська імперія чи Радянський союз - це зазвичай геноцид. Російська влада через переселення намагається змінити регіон життя людей, відірвати їх від комунікації, логістики, вибити в них з-під ніг точку опори, забрати землю, культуру і зрештою здобути нові робочі руки, які будуть розбудовувати імперію на околицях.



Апогей політики переселення стався під час радянської окупації України. Перші масові виселення почалися у 1925-1928 роках. Совєцька влада починає відбирати в України землі, зокрема Стародубщину та Східну Слобожанщину, та виселяти звідти українців на Сибір та Кавказ. Потім починають виселяти куркулів - людей, які заробляли на хліб своїми знаннями та вміннями.Геноцид, спричинений Голодомором 1932-1933 року, так само спонукав людей переселятися з України.Далі був 1939 рік і спільний з Німеччиною напад на Польщу, її поділ та новий етап переселень. За два роки Гітлер із друга перетворюється на ворога та починає війну. Щойно територію України звільняють від німецької окупації, Сталін одразу починає говорити про те, що люди, які жили під окупацією - зрадники, отже їх треба виселити. Так сталося з кримськими татарами.Але виселити всіх українців було дуже складно, тому Сталін обмежився 300-400 тисячами українців із західних областей. Насмперед це робили зі всіма, хто був повʼязаний з організаціями українських націоналістів, вояками армій українського опору та людей, які чесно заробляли на свій хліб і не вступали до комуністичної партії.Виселення відбувалися з максимальною жорстокістю. Все було розраховано по хвилинах - 15-20 хвилин на збори сімʼї, година-дві - на доправлення до залізничної дороги і на кінець доби українець мав опинитися далеко від рідного дому.Найчастіше українці опинялися в регіонах далеких, непривітних, як-от Сибір та Далекий схід, саме там не вистачало непитущих та працьовитих людей, там загалом була демографічна криза. Також часто переселяли на Кавказ, щоб посилити слов'янську присутність серед гірських народів, які прагнули до незалежності. Ще - на територію сучасного Казахстану, де совєцька влада збиралася освоювати землі та родовища.Депортації зламали життя мільйонів. Хтось не пережив дороги, хтось помер на чужині, хтось так і не повернувся додому, а лишився жити там, де опинився.Здавалося, у двадцять першому столітті на території європейської країни депортація неможлива, але починаючи від 24 лютого за приблизними даними переселення зазнали 1 мільйон 200 тисяч українців, із них майже 300 тисяч - діти.

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