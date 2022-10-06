Десь "напружився" принц Вільям: принцеса Кейт знову взяла немовля на руки

Кетрін мала розкішний вигляд в гірчичній сукні з крепу з V-подібним вирізом на декольте, поясом на талії і спідницею-плісе від Karen Millen, синіх туфлях із замші від Rupert Sanderson і діамантових сережках зі знімними краплями від бренду Emily Mor.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Але не лише гарний образ принцеси Уельської привернув нашу увагу. Не секрет, що Кейт дуже любить дітей. І її соціальна, патронажна та благодійна діяльність часто пов'язана саме з маленькими дітьми.

Під час візиту до лікарні принцеса дізналася все про комплексну підтримку, яка надається вагітним жінкам та молодим мамам. А також особисто поспілкувалася з породіллями та навіть потримала новонароджену малечу Б'янку Моран на руках. Дівчинка народилася у вівторок на шість тижнів раніше за визначений термін.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Мати Б'янки, 43-річна Сільвія Новак, з Будапешта, запитала принцесу Уельську, чи не хоче вона потримати дитину, доки вони розмовляють. А Кейт відповіла: "Мені можна?" перш, ніж один із співробітників допоміг пані Новак передати дитину принцесі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Поки вона тримала Б'янку на руках, Кейт сказала: "Вона дуже мила". А відео опублікувало видання Daily Mail.

Схоже, вчора ввечері Кейт повернулася додому знову "задумливою" і, напевно, розповідала чоловікові Вільяму, які милі маленькі діти. Правда, принц не приховує, що щоразу тривожиться, коли його дружина бере на руки немовлят.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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